Veröffentlicht am 1. März 2023 von wwa

ISERT – Ehrungen bei den Landfrauen Bezirk Altenkirchen

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen ehrten ihre langjährigen Mitglieder im Bürgerhaus in Isert. Seit zehn Jahren sind 22 Frauen und drei Männer, Fördermitglieder, Mitglied im Landfrauen Bezirk Altenkirchen. Den anwesenden Stefan Schneider, Erika Zimmermann und Ursula Wahl überreichte Vorstandsmitglied Heike Fuchs ein Blumengeschenk.

Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurde Helga Hörner geehrt und für 40 Jahre Treue zu den Landfrauen dankte die Vorsitzende Anka Seelbach Inge Schumacher.

Anschließend wies Seelbach darauf hin, dass für die Fahrt in die Rhön vom 12. bis 14. Mai noch Plätze frei sind. „Schlösser, Parkanlagen und der schönste Sternenhimmel warten auf uns“, kündigte sie an. Informationen und Anmeldung bei Anka Seelbach Tel.: 0171/2818065 oder per Mail an Landfrauen.ak@web.de.