STADT NEUWIED – Teil der Marktstraße am Freitag, 03. März gesperrt

Wegen der Aufstellung eines Krans an einem Bauprojekt muss am Freitag, 3. März, die Marktstraße in Neuwied zwischen dem Mini-ZOB und der Hermannstraße komplett gesperrt werden. Die Einfahrt zum Parkplatz „Statt Bad“ wird über die Hermannstraße aber möglich sein.