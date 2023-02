Veröffentlicht am 28. Februar 2023 von wwa

EUTENEUEN – „Die Zerstörung des Wasserkraftwerks Euteneuen ist ein grundsätzlicher Fehler!“ – Erwin Rüddel kritisiert die jüngste Entscheidung der SGD Nord und das Land

„Was die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord aktuell entscheiden und durch eine Pressemitteilung kund getan hat, nämlich die Zerstörung des Wasserkraftwerks an der Sieg bei Euteneuen, in der Verbandsgemeinde Kirchen, halte ich gerade in der jetzigen wirtschaftlichen Situation und Zeit für grundsätzlich falsch. Hier wäre meiner Meinung nach eine Reaktivierung und Optimierung der Wasserkraftanlage der bessere Weg“, teilt aktuell der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mit.

Der Parlamentarier steht mit dieser Meinung, zu der er viel Zuspruch nicht nur aus den eigenen Parteikreisen erhält, nicht allein. „Jetzt sind alle politischen Kräfte, gerade die der Ampel-Parteien, im Kreis gefordert. Wir dürfen uns den Abriss dieses Wasserkraftwerks nicht gefallen lassen und müssen den sofortigen Stopp fordern. Der Auenwald ist durch Absenkung des Wehres zerstört und jetzt sollen zwei Millionen Euro für den Abriss des Wasserkraftwerks verbraten werden. Stoppt diesen Wahnsinn!“, heißt es in einem an Rüddel gerichteten Schreiben.

Der heimische Abgeordnete hat sich wiederholt für die Reaktivierung und Optimierung dieses Kraftwerks ausgesprochen: „Wir brauchen jetzt jede Energiequelle. Doch der Beschluss der SGD Nord und die Ideologie der Ampel-Regierung in Mainz machen Energie noch teurer als preiswerter. Auch deshalb ist die Entscheidung zum Abriss des Wasserkraftwerks in Euteneuen das absolut falsche Signal und ein riesiger Fehler. Dabei muss angemerkt werden, dass nur durch eine Steigerung des Energieangebotes die Preise auch wieder fallen können.“

Insofern sei zu prüfen, ob es nicht besser wäre stillgelegte Kraftwerke, wie das in Euteneuen, zu reaktivieren. „Dort leistet die Wasserkraft, wenn auch nur einen kleinen, aber eben doch effizienten Beitrag zur Energiewende. Das ist nicht zu vernachlässigen. Nach meinen Informationen kann die Wasserkraft am Standort Euteneuen jährlich 1.200 Tonnen CO2 einsparen und mit 1,2 Millionen Kilowattstunden umweltfreundlichen Strom für 375 Haushalte produzieren“, ergänzt Rüddel.

Schließlich, so der CDU-Bundestagsabgeordnete weiter, sei das dringendste Problem, um die Preise für Energie reduzieren zu können, das Vorhandensein von mehr Energie: „Insofern ist gerade jetzt das Wasserkraftwerk Euteneuen ein wichtiger Baustein, um mehr Energie verfügbar zu machen, damit eben Preise auch wieder sinken können. Gerade in der jetzigen Zeitz leisten auch zahlreiche kleine Anlagen ihren Beitrag zur Energiesicherheit.“

Nun die Anlage in Euteneuen abzureißen zeige, dass es den Grünen hier nicht um die Lösung von Problemen geht, sondern um die Durchsetzung ihrer Ideologie. „Das Wohl der Menschen und der Gesellschaft muss wegen dieser sektiererischen, grünen Ideologie hinten angestellt werden. Wichtiger ist die Umsetzung ihrer extremistischen Klimapolitik“, kritisiert Rüddel, der gerade am Beispiel des Wasserkraftwerks Euteneuen eine Doppelmoral bei den Grünen erkennt: „So wie jetzt mehr Kohlekraft eingesetzt wird und der Klimaschutz keine Rolle spielt, nur um die saubere und sichere Kernkraft zu verhindern.“

Der heimische Bundestagsabgeordnete sieht den Protest zum Abriss des Wasserkraftwerks in Euteneuen gerechtfertigt. „Ich lade alle Abgeordneten und Bürgermeister, insbesondere die mit Ampel-Parteibuch, herzlich ein, um sich mit mir zusammen für den Erhalt des Wehres und der Gewinnung von Wasserkraft in diesen schwierigen Zeiten einzusetzen“, bekräftigt Erwin Rüddel.