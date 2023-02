Veröffentlicht am 28. Februar 2023 von wwa

BAD MARIENBERG – Planspiel Börse Siegerteams stehen fest – Sparkasse Westerwald-Sieg lud zur Preisverleihung ein

Am 31. Januar endete der diesjährige Planspiel Börse Wettbewerb für rund 96.000 Schüler, Studierende, Lehrkräfte, Azubis und junge Erwachsene. Auch in der 40. Jubiläumsspielrunde konnten sich alle Teilnehmenden über 17 Wochen in klassischen und nachhaltigen Anlagestrategien üben und dabei grundlegendes Börsenwissen gewinnen. Im Geschäftsgebiet der Sparkasse Westerwald-Sieg beteiligten sich 335 Teilnehmende in 159 Teams.

Unter dem Eindruck der Energiekrise, des Krieges gegen die Ukraine und steigender Inflation setzten die Teilnehmenden in diesem turbulenten Börsenjahr vor allem auf die US-Riesen Amazon, Tesla sowie Apple und investierten branchenübergreifend auch in Adidas und Microsoft. Die Teilnehmenden schlossen dieses Jahr insgesamt rund 1,2 Millionen virtuelle Aufträge mit einem Gesamtumsatz von fast 4 Milliarden Euro ab.

Beim Planspiel Börse werden nicht nur die Teams mit der höchsten Depotgesamtwertung, sondern auch die Teams mit den nachhaltigsten Geldanlagen prämiert. Nach dem jährlichen Aufruf durch die Sparkasse Westerwald-Sieg im Herbst 2022 engagierten sich wieder viele Lehrerinnen und Lehrer der Kreise Westerwald und Altenkirchen für die Teilnahme am Planspiel Börse.

In der Depotgesamtwertung steigerte das Gewinner-Team „Between bull and bear“ vom Westerwaldgymnasium Altenkirchen das Startkapital von 50.000 Euro auf 59.996,82 Euro. Ihren Depotzuwachs erzielte die Spielgruppe hauptsächlich mit den Wertpapieren von META PLATF. A DL-,000006, COMMERZBANK AG und DT. BANK.

In der Nachhaltigkeitsbewertung erwirtschaftete das Team „The Future“ von der Erich-Kästner-Realschule plus Ransbach-Baumbach mit den Wertpapieren von ARUBIS und STMICROELECTRONICS den höchsten Nachhaltigkeitsertrag mit 4.589,18 Euro.

Weitere Wettbewerbe wurden in den Kategorien Studierende, Lehrkräfte der Schulen und Azubis und Mitarbeitenden der Sparkasse angeboten.

Die Preisverleihung fand in der 4. Etage des Beratungscenters Bad Marienberg statt. Vorstandsmitglied Andreas Görg begrüßte die Siegerteams, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiter und Eltern. Er hob das zentrale Anliegen der Sparkasse hervor, die finanzielle Bildung junger Menschen zu fördern, damit diese den verantwortungsvollen Umgang mit Geldanlagen üben und lernen können, um in Zukunft eigene Finanzentscheidungen fundiert treffen können.

Wertpapierexperte Nail Akyol von der Sparkasse Westerwald-Sieg gab einen interessanten Rückblick auf das Börsenspiel im vergangenen Herbst. Er zeigte Tops und Flops auf und erläuterte die Wertpapierentwicklung während der Spielphase.

Andreas Görg und Nail Akyol überreichten gemeinsam mit Eva Becher aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse die Urkunden und Preise im Gesamtwert von 2.500 Euro an die Gewinner. Insgesamt haben 118 Schülerteams aus 12 Schulen am Börsenspiel teilgenommen. Den Teilnahmerekord brachte das Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur. Der Lehrer und Coach Dr. Markus Müller mobilisierte 39 Spielgruppen.