1. März 2023

ALTENKIRCHEN – Beschädigung einer Mauer in Altenkirchen

Montagnachmittag, 27. Februar 2023, um 15:00 Uhr, kam es im Leuzbacher Weg in Altenkirchen, gegenüber der Einfahrt zum Parkplatz des Krankenhauses, zu einer Verkehrsunfallflucht durch die Fahrerin eines weißen Transporters. Hierbei wurde die Mauer eines Anwesens beschädigt. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr wurden zudem gegebenenfalls andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Mögliche Unfallzeugen oder Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Altenkirchen in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei