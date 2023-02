Veröffentlicht am 28. Februar 2023 von wwa

PUDERBACH – Verkehrsunfallflucht in Puderbach – Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss

Montag, 27. Februar 2023, ereignete sich zur Mittagszeit auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Urbacher Straße in Puderbach eine Verkehrsunfallflucht. Die Beschuldigte im mittleren Erwachsenenalter beschädigte beim Ausparken einen befestigten Fahrradständer des Einkaufsmarktes. Hierbei verlor sie ihr vorderes Kennzeichen. Sie entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Circa 20 Minuten später kehrte die Unfallverursacherin zurück. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Fahrerin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen hohen Wert. Ihr wurden daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ihre Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Quelle: Polizei