Veröffentlicht am 28. Februar 2023 von wwa

RETTERSEN – Handydiebstahl in Siegburg – Täter in Rettersen ermittelt

Nach einem Diebstahl eines Mobiltelefons in Siegburg, ließ die Familie der Geschädigten das entwendete Gerät orten. Da das Telefon am Montag, 27. Februar 2023, gegen 20.00 Uhr, im Bereich Rettersen geortet werden konnte, wurde die Polizeiinspektion Altenkirchen informiert. Durch die eingesetzten Beamten konnte der mutmaßliche Täter in Rettersen angetroffen und das Mobiltelefon sichergestellt werden. Im Rahmen der Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass der 33-jährige Beschuldigte von einem Bekannten nach Siegburg gefahren wurde. Da der 32-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde auch gegen diesen ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei