Veröffentlicht am 27. Februar 2023 von wwa

NIEDERBIEBER – Verkehrsunfallflucht am Hammergraben in Neuwied

Montagmorgen, 27. Februar 2023, gegen 07.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich „Am Hammergraben“ in Neuwied Niederbieber. Ein weißer Transporter mit abgelesenem Kennzeichenfragment NR-M? überfuhr eine Verkehrsinsel aus Richtung Nodhausener Straße kommend, wodurch das angebrachte Verkehrszeichen 222 (Richtungspfeil) abgerissen und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Das wurde im Anschluss von mindestens einem PKW überrollt, wodurch beide Reifen der Fahrerseite beschädigt wurden. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss in Richtung Wiedbachstraße und dann in unbekannte Richtung. Sollten weitere Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls Angaben machen können, werden diese gebeten sich bei der Polizei in Neuwied zu melden. Quelle und Fotos: Polizei