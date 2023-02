Veröffentlicht am 27. Februar 2023 von wwa

BRUCHHAUSEN – In Bruchhausen Pkw zerkratzt

In der Nacht zum Sonntag, 26. Februar 2023, zerkratzten unbekannte Täter einen geparkten Peugeot 307 in der Marienbergstraße. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei