Veröffentlicht am 28. Februar 2023 von wwa

DAADEN – Ayler begleitet Bätzing-Lichtenthäler am GirlsDay

Die 12jährige Ayler Budweg wird am diesjährigen GirlsDay die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler nach Mainz in die SPD-Landtagsfraktion und den rheinland-pfälzischen Landtag begleiten. Die Schülerin, die die 6. Klasse der Hermann-Gmeiner-Realschule Plus in Daaden besucht interessiert sich bereits seit drei Jahren für Politik und verfolgt insbesondere die Social Media Auftritte von Bundes- und Landespolitkern. Dadurch erhielt sie beispielsweise bereits die Möglichkeit an digitalen Konferenzen mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock teilzunehmen. Digital folgt sie auch den heimischen Abgeordneten auf ihren Accounts und freute sich daher umso mehr, als sie u.a. Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler anlässlich einer Podiumsdiskussion an der Daadener Schule persönlich kennenlernen durfte. „Ich war sofort beeindruckt von Aylers großem politischen Interesse und ihrer Neugier und Offenheit. Politik ist ja nicht unbedingt immer sexy für junge Menschen“, schmunzelt die Abgeordnete. Umso schöner ist es, dass Ayler so engagiert das politische Geschehen verfolgt und auch von ihrer Schule dabei gefördert und unterstützt wird.

So darf sie beispielsweise mit den 10. Klassen auf Tagesfahrt nach Mainz oder an Diskussionsrunden in deren Sozialkundeunterricht teilnehmen. Es lag also förmlich auf der Hand, dass die Schülerin am diesjährigen Girls Day der SPD-Landtagsfraktion teilnimmt. „Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet und ich freue mich, viele neue Mädchen kennenzulernen und ganz besonders auf Malu Dreyer“, strahlt Ayler voller Vorfreude.

Die SPD-Landtagsfraktion wird ein umfangreiches und abwechslungsreiches Tagesprogramm für die Mädchen und ihre Mentorinnen und Mentoren vorbereiten, so dass der Tag hoffentlich unvergesslich werden und die Lust an Politik weiter geweckt wird.