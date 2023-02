Veröffentlicht am 28. Februar 2023 von wwa

STADT NEUWIED – „Theater mit Kater“ für Groß und Klein in Neuwieds vhs

Endlich wieder Theater! „Die Fisimatenten“ sind aus dem Corona-Schlaf erwacht. Die Theatergruppe der „Aktiven Älteren“ der vhs Neuwied spielt am Samstag, 18. März, um 18 Uhr und am Sonntag, 19. März, um 16 Uhr ihr Stück „Theater mit Kater“ auf der Bühne des Amalie-Raiffeisen-Saals in der vhs Neuwied.

Nach der pandemiebedingt eher unlustigen Zeit hatte die Gruppe das Anliegen, sich mit freudvoller Arbeit zu beschäftigen und ein lustiges Stück zu spielen. Entstanden ist eine Eigenproduktion angelehnt an das Bühnenstück „Der gestiefelte Kater“ von Johann-Ludwig Tieck. Diese etwas andere Form des bekannten Märchens eignet sich für Erwachsene und auch für (Enkel-)Kinder. Das Textbuch „Theater mit Kater“ ist während der Proben im Prozess entstanden. Spielleitung, Buch und Regie obliegen dabei Theaterpädagogin Ruth Retterath. In einer Parallelebene auf der Bühne kommt es zu Störungen durch ein kritisches Publikum, das sich häufig zu Wort meldet. So bietet die Inszenierung einige Überraschungen.

Seine Premiere feiert das Stück im privaten Rahmen. Bei den beiden öffentlichen Aufführungen würden sich „Die Fisimatenten“ über ein volles Haus freuen. Der Eintritt ist frei. Spenden in Form eines Unkostenbeitrags zur Unterstützung der Theaterarbeit sind jedoch gerne gesehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Foto: Die Theatergruppe der vhs Neuwied spielt eine Eigenproduktion in Anlehnung an „Der gestiefelte Kater“. Foto: Lotta Retterath