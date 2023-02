Veröffentlicht am 28. Februar 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Stipendiat Fabian Fuhrmann: Erfolgreicher Start ins Medizinstudium

Es war fast schon militärische Meldung: „Alles bestanden!“ So knapp und präzise fasste jetzt Fabian Fuhrmann bei einem Besuch in der Kreisverwaltung sein erstes Semester als Medizin-Student in Rijeka zusammen. Vor einem halben Jahr war der junge Gielerother von Landrat Dr. Peter Enders Richtung Kroatien verabschiedet worden, ist er doch einer von zwei Stipendiaten, die sich mit finanzieller Unterstützung des Landkreises Altenkirchen den Traum vom Arzt-Beruf erfüllen wollen. Im Gegenzug zu der Förderung hat sich Fuhrmann dazu verpflichtet, nach dem Studium mindestens zehn Jahre als Allgemeinmediziner im Kreis zu arbeiten. Was bei dem 20-Jährigen insofern kein „Problem“ darstellt, ist er doch weiterhin fest mit seiner Westerwälder Heimat verbunden.

„Ich freue mich, dass Sie den richtigen Weg gefunden haben“, sagte Landrat Dr. Enders und meinte damit speziell die Entscheidung von Fuhrmann, später als Allgemeinmediziner zu wirken. Das sei genau die richtige Mischung und biete ein wesentlich breiteres Spektrum als eine reine Tätigkeit in einem Krankenhaus.

Fabian Fuhrmann jedenfalls hat einen perfekten Start in Kroatien hingelegt. Klar, zunächst habe auch er sich etwas überfordert gefühlt: „Aber da muss man einfach in den ersten drei Wochen durch.“ Von den gut 50 Studierenden zu Semesterbeginn seien die ersten allerdings schon abgesprungen. Der 20-Jährige studiert gemeinsam mit Kommilitonen aus ganz Europa (und sogar den USA), die Lehrsprache ist Englisch. Das Medizin-Studium in Rijeka sei dabei etwas anders aufgebaut als in Deutschland. So standen für den Stipendiaten auch schon die ersten Anatomie-Prüfungen an.

Für den 20-Jährigen ist es nach Weihnachten derzeit erst der zweite „Heimaturlaub“; die Semesterferien sind grundsätzlich im Sommer. So geht es am Freitag auch schon wieder zurück an die Adria. Landrat Dr. Enders wünschte Fabian Fuhrmann weiterhin viel Erfolg und sicherte ihm einmal mehr auch seine persönliche Unterstützung beim weiteren beruflichen Werdegang zu.

Foto: Stipendiat Fabian Fuhrmann aus Gieleroth informierte jetzt Landrat Dr. Peter Enders über sein erstes Semester als Medizin-Student in Rijeka. Alle Prüfungen wurden bislang bestanden. Foto: Kreisverwaltung/Thorsten Stahl