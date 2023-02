Veröffentlicht am 27. Februar 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Beeindruckt vom ökologischen Ideenreichtum

Landrat Achim Hallerbach vermittelt Lieferung von Baumstämmen an Stefan-Andres-Schule Unkel. „BNE – Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wird an der Stefan-Andres-Realschule plus in Unkel groß geschrieben. Daher freute sich Rektorin Bettina Stenz gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern sowie dem Kollegium, dass Landrat Achim Hallerbach, Stadtbürgermeister Gerhard Hausen und die Kreistagsabgeordnete Dr. Gisela Born-Siebicke mit einem Besuch nicht nur ihr Interesse an den neusten ökologischen Projekten an der Schule unterstrichen, sondern dass sie auch vermittelten, dass Baumstämme aus einer Verkehrsicherungsaktion an die Schule geliefert wurden. Logistische Hilfe leisteten sowohl der Bauhof der Stadt Unkel als auch die Fa. Martin Speich. Landrat Achim Hallerbach zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt der ökologischen Ideen, die die Schulgemeinschaft immer wieder entwickelt und gemeinsam umsetzt. Foto: Dietmar Kefer