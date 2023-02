Veröffentlicht am 27. Februar 2023 von wwa

BRUCHERTSEIFEN – Wohnhausbrand in Bruchertseifen

Sonntag, 26. Februar 2023, wurde gegen 15:50 Uhr von mehreren Zeugen der Brand eines Wohnhauses in Bruchertseifen an der Koblenzer Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr stand ein Anbau des Gebäudes im Vollbrand. Die Bewohner des Hauses verließen eigenständig und unverletzt das Haus. Nach dem Brand steht fest, so die Polizei, dass das Gebäude unbewohnbar ist. Die Bewohner konnten zwischenzeitlich vom DRK Ortsverein Altenkirchen sowie dem Ortsbürgermeister von Bruchertseifen in anderen Wohnungen untergebracht werden. Der Aufenthaltsort eines 64-jährigern Hausbewohners konnte bisher nicht geklärt werden. Die Absuche des Gebäudes durch Kräfte der Feuerwehr verlief bisher negativ. Es kann jedoch derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann zum Zeitpunkt des Brandausbruches in seiner Wohnung aufgehalten hat. Aktuell kann das Gebäude wegen Einsturzgefahr nicht betreten werden. Eine weitere Suche wird nach Hinzuziehung eines Statikers und Durchführung von Sicherungsmaßnahmen vorgenommen. Es kann derzeit, s die Polizei weiter, eine Schadenshöhe im sechsstelligen Eurobereich angenommen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von Beamten der Kriminalinspektion Betzdorf aufgenommen. Quelle: Polizei