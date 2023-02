Veröffentlicht am 26. Februar 2023 von wwa

KASBACH-OHLENBERG – Betrug durch falsches Gewinnspiel Versprechen in Kasbach-Ohlenberg

Freitag, 24. Februar 2023, wurde ein 29-jähriger Mann aus Kasbach-Ohlenberg Opfer eines Telefon-Betruges.

Der Geschädigte erhielt einen Anruf von einer Frau, die sich als Mitarbeiterin einer angeblichen Gewinnspiel Firma ausgab. Im Telefonat wurde dem Mann mitgeteilt, dass er 38.000 Euro gewonnen habe. Um die Notargebühren für die Gewinnsumme zu zahlen, wurde er aufgefordert Google Play Karten im Wert von 1.000 Euro zu kaufen und die Codes am Telefon durchzugeben. Dies tat er und erlitt dadurch einen Schaden von 1.000 Euro. Am Samstag, 25. Februar 2023, erhielt er einen weiteren Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Gewinnspiel Firma. Nun wurde ihm mitgeteilt, dass es zu einem Zahlendreher bei der Gewinnsumme gekommen sei und er sogar 83.000 Euro gewonnen habe. Der angebliche Gewinn wurde dem Geschädigten per E-Mail bestätigt. Der Mann wurde nun allerdings misstrauisch und suchte die örtliche Polizeidienststelle zwecks Beratung und Anzeigenaufgabe auf. Quelle: Polizei