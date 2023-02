Veröffentlicht am 27. Februar 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Mit dem E-Bike sicher in die Saison starten

Der Winter neigt sich seinem Ende entgegen, bald laden wieder milde Frühlingstemperaturen zum Radfahren ein. Ob für längere Ausflüge am Wochenende oder regelmäßige tägliche Wege – bevor man sich in den Sattel schwingt, sollte die Sicherheit des E-Bikes nach der Winterpause überprüft werden. Vor der ersten kleinen oder großen Radtour hat das Fahrrad daher einen gründlichen Frühlingscheck verdient. Wer sich bereits vor den ersten warmen Tagen darum kümmert, kann sicher und ohne Hektik in die Fahrradsaison starten.

Der Workshop der Kreisvolkshochschule Altenkirchen am Sonntag, 5. März (11 bis circa 12.30 Uhr) in Altenkirchen gibt Tipps, worauf man achten sollte, um sicher und bequem radeln zu können.

Das Angebot richtet sich an alle interessierten Radler, Ungeübte, Wiedereinsteiger oder alte Hasen, die Tipps für kleinere Reparaturen bei Pannen und Unterstützung bei einem Fahrradcheck für den Frühling benötigen. Und für all diejenigen, die nach dem Check noch Lust und Zeit haben, bietet Kursleiterin Jule Gläser eine zweistündige gemeinsame Ausfahrt rund um Altenkirchen an.

Die Kursgebühr beträgt 12 € – Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule (02681/812212oder kvhs@kreis-ak.de) entgegen. Foto: Kreisverwaltung Altenkirchen/Dominik Ketz