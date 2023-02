Veröffentlicht am 27. Februar 2023 von wwa

STADT NEUWIED – „Frauen bewegen – Frauen verändern“ – Internationaler Frauentag Neuwied 1993 – 2022 – Veranstaltung am 8. März 2023 – Zu einem spannenden 8. März 2023 lädt der Arbeitskreis Internationaler Frauentag Neuwied alle interessierten Frauen ein. Die erstellte Dokumentation „Frauen bewegen – Frauen verändern“ stellt eine interessante Zeitreise in die politischen Themen der letzten 30 Jahre dar.

Seit 1992 gibt es in Neuwied den Arbeitskreis Internationaler Frauentag. Initiiert vom DGB haben sich im Laufe der dreißig Jahre immer mehr Frauenorganisationen aus der Stadt und dem Landkreis Neuwied dem Arbeitskreis angeschlossen. Das gemeinsame Ziel ist es, die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen zu erreichen. Die jährliche Veranstaltung am 8. März greift dementsprechend ganz unterschiedliche Themen auf.

Zum Jubiläum in diesem Jahr steht eine Dokumentation aus Material der vergangenen dreißig Jahre im Zentrum der Veranstaltung. Gefilmt hat von Anfang an die Neuwiederin Marion Klein, Gewerkschafterin und Mitglied der AWO.

„Das Material, das uns vorliegt, zeigt auch, welch rasante Entwicklung die Technik gemacht hat: so liegen uns analoge Filme vor, auch handgebastelte Flyer aus den ersten Jahren haben wir noch“, berichtet Birgit Bayer, Gleichstellungsstelle der Stadt Neuwied, die zusammen mit ihrer ehemaligen Kollegin Doris Eyl-Müller vom Landkreis sowie Marion Klein und ihrem Mann das vorliegende Material sichtete und daraus einen Film entwickelte, der etwa 40 Minuten dauert.

In ihm wird die ganze Vielfalt der durchgeführten Veranstaltungen deutlich. Allen Veranstaltungen ist gemeinsam, dass sie neben einem politischen Thema, das Frauen betrifft, auch immer Begegnungsmöglichkeiten für Frauen aus Neuwied geboten haben.

„Es ist uns wichtig, aktuelle Themen aufzugreifen und darauf aufmerksam zu machen, dass die gesetzliche Gleichstellung noch lange keine praktische alltägliche Gleichstellung bedeutet. Der Equal Pay Day, der dieses Jahr am 7. März stattfindet, ist ein Beispiel dafür: bis zu diesem Tag arbeiten Frauen, um für die gleiche Arbeit so viel Geld zu verdienen, wie Männer es bis zum 31.12. des letzten Jahres getan haben. Diese geschlechtsspezifische Benachteiligung ist nur ein Beispiel dafür, dass der weltweit gefeierte Internationale Frauenkampftag weiterhin nötig ist, um auch die praktische Gleichstellung für uns Frauen endlich umzusetzen“, betont Edith Sauerbier, Gewerkschaftssekretärin beim DGB.

Dem Arbeitskreis Neuwied gehören folgende Organisationen an:

Diakonisches Werk Neuwied, Gleichstellungsstellen Stadt und Landkreis, MehrGenerationenHaus Neuwied, TROTZDEM-LICHTBLICK – Verein gegen sexuellen Missbrauch/ Frauennotruf e.V., Bündnis 90/ Die Grünen, CDU Frauenunion, Frauenwürde, Evangelische Frauenhilfe im Rheinland, UTAMARA- Frauenbegegnungsstätte e.V., Ahmadiyya-Gemeinde Neuwied, Volkshochschule der Stadt Neuwied, Bundesagentur für Arbeit, amnesty international, Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF), Caritasverband Neuwied, AWO und der Deutsche Gewerkschaftsbund mit seinen Mitgliedsgewerkschaften Region Koblenz.

Die Veranstaltung findet am: Mittwoch, 8. März ab 17.30 Uhr im Amalie-Raiffeisen-Saal der Volkshochschule Neuwied, Heddesdorfer Straße 33 statt. Anmeldung im DGB Büro Koblenz nötig, da begrenzte Teilnehmerinnenzahl. Dabei bitte angeben, dass es um die Veranstaltung in Neuwied geht:

Tel.: 02 61 – 30 30 60 und Email: koblenz@dgb.de