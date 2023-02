Veröffentlicht am 27. Februar 2023 von wwa

ROSSBACH – Mitreißende Gospelsongs im Wiedtal – Lions Club Rhein-Wied präsentiert Gospelchor ´n Joy in Roßbach

Der LC Rhein-Wied kann nochmals den weit über die Grenzen der Region hinaus bekannten Bad Honnefer Chor ´n Joy für ein Konzert gewinnen. Das Konzert findet am Samstag, 25. März 2023, ab 19.00 Uhr in der Wiedhalle in Roßbach statt. Einlass und Bewirtung starten bereits um 18.00 Uhr. Informationen zu den Karten, die für Erwachsene 18 Euro und Jugendliche 10 Euro kosten, sowie den Vorverkaufsstellen finden sich unter https://rhein-wied.lions.de/.

Der Chor rund um seinen Leiter Johannes Weiß wird unter dem Motto „Rhythm of life“ ein abwechslungsreiches Programm aus den Bereichen Soul, Jazz, Musical, Gospel und mehr präsentieren und erfahrungsgemäß sein Publikum musikalisch vollends ein seinen Bann ziehen. `n Joy ist eben nicht einfach nur der Name des Chors, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert. Vielmehr vermittelt der Chor seinem Publikum die unglaubliche Freude am gemeinsamen Singen ganz unmittelbar und liefert Begeisterung und Gänsehautfeeling pur.

Bereits im Jahr 2017 sorgte das stimmgewaltige Ensemble mit über 80 Sängerinnen und Sängern für ein ausverkauftes Haus damals in Asbach. „Die Karten für das Konzert waren innerhalb kürzester Zeit verkauft und das Konzert unter dem Motto „Come together“ war für uns ein großer Erfolg“, so die derzeitige Präsidentin des LC Rhein-Wied, Ingeborg M. Mende. „Noch an diesem Abend hatten wir uns vorgenommen, nochmals ein Konzert mit ´n Joy zu veranstalten.“

Für das bevorstehende Konzert hat der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, Hans-Werner Breithausen, der selbst ein begeisterter Chorsänger ist, die Schirmherrschaft übernommen. Ihm ist wichtig, dass er auf diese Weise die Arbeit des LC Rhein-Wied, der sich in der Region für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzt und sich u.a. auch um Menschen in Notsituationen kümmert, unterstützen kann.

Der Erlös aus dem Benefizkonzert kommt in diesem Jahr der musikalischen Jugendarbeit im Wiedtal zugute. Hiervon wird insbesondere das Projekt Schulorchester der Realschule Plus in Waldbreitbach profitieren.