Gebäudebrand in Bruchertseifen an der B 256 – Drei Löschzüge im Einsatz

Veröffentlicht am 26. Februar 2023 von wwa

BRUCHERTSEIFEN – Gebäudebrand in Bruchertseifen an der B 256

Drei Löschzüge im Großeinsatz am Sonntagnachmittag, 26. Februar 2023 beim Gebäudebrand eines Hotel- Restaurant an der B 256 in der Ortslage Bruchertseifen. Die Löschzüge Hamm (Sieg) Altenkirchen und Wissen im Löscheinsatz. Zwei Drehleitern vor Ort. Brandursache und Brandschaden können derzeit noch nicht genannt werden. Weiterer Bericht folgt. Fotos: Bürgerkurier