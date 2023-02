Veröffentlicht am 27. Februar 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller bietet Einblicke in Methoden gegen den inneren Schweinehund.

Das hybride Bildungsangebot „Zuckersucht und andere lästige Gewohnheiten – Wie kann ich sie mit Leichtigkeit in den Griff bekommen?“ ist vor Ort im Haus und auch von zuhause aus online nutzbar. Es geht um ein sehr weit verbreitet, aber dennoch recht unbekannte Sucht.

Dieses Seminar gibt verständliche Einblicke und praktische Tipps in das Thema „Gesund süß genießen“. Fragen wie „Was bedeutet Zuckersucht für Eure Gesundheit und wie könnt Ihr sie besiegen?“, „Wie kann man Verhalten und Mikro-Gewohnheiten entwickeln, um nachhaltig zuckerfrei zu leben oder auch andere unschöne Essgewohnheiten umzustellen?“, beantwortet Günzler.

Zucker befindet sich in etlichen unserer Nahrungsmittel, auch in vielen, in denen wir es gar nicht erwarten. Deshalb ist der Konsum von Zucker auch etwas völlig Normales und Alltägliches für viele Menschen. Durch den täglichen Konsum eines Schokoriegels oder mehrerer gesüßter Kaffee am Tag, befinden wir uns bereits in einer Abhängigkeit, die wir oft gar nicht merken. In diesem Seminar lernt man das Geheimnis und Erfolgsrezept der Mikro-Gewohnheiten kennen. Vielleicht ist die Fastenzeit ein guter Anlass, für eine Ernährungsumstellung. Es viel zu lernen, über Ernährung, aber auch über sich selbst.

Zudem erhalten die Teilnehmenden kostenfrei ein Rezeptbuch zum Backen ohne Zucker und wir verlosen unter den Teilnehmenden drei Exemplare des Buches „Gewohnheiten ändern und Sucht loslassen“ von Amir Weiss. Am Dienstag, den 14.03, am 28.03. und am 11.04., jeweils von 19 bis 20:30 Uhr, findet das Seminar statt. Die Gebühr beträgt 60 €.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.