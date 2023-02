Veröffentlicht am 26. Februar 2023 von wwa

MARENBACH – SV Im Grunde Marenbach mit guten Ergebnissen der LG Auflage Mannschaft in den Rundenwettkämpfen 22/23

Trotz des Aufstiegs in die stärkere Bezirksklasse konnte die LG Auflage Mannschaft des SV Marenbach weiter durch gute Ergebnisse aufwarten. Als Neuling in dieser Klasse erreichte die Mannschaft auf Anhieb den 2 Platz.

Mannschaftswertung:

KKSV Orfgen 3546 Ringe 886,5 Schnitt v. 3 Ergebnissen

SV Im Grunde 3534 Ringe 883,3 Schnitt v. 3 Ergebnissen

SG Altenkirchen 3510 Ringe 877,5 Schnitt v. 3 Ergebnissen

Einzelwertung:

1. Jörg Schneider 297,67 Ringe

3. Horst Flemming 295,67 Ringe

10. Rene Liebegott 292,67 Ringe

11. Daniel Liebegott 291,67 Ringe

13. Jörg Düvel 287,67 Ringe

18. Raphael Stäckler 282.00 Ringe

Für diejenigen die das Auflageschießen einmal ausprobieren möchten steht der SV zu den Trainingszeiten mittwochs ab 19.30 oder sonntags ab 10.00 Uhr gerne zur Verfügung. Ab einem Alter von 30 Jahren können in dieser Disziplin Wettkämpfe und ab 50 Jahre in verschiedenen Altersklassen an Meisterschaften teilgenommen werden. Für weitere Information Udo Walterschen 0173-5845355

SV Im Grunde