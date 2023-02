Veröffentlicht am 26. Februar 2023 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Zwei Mountainbikes in Niederfischbach entwendet

Am frühen Samstagmorgen, 25. Februar 2023, gegen 03:30 Uhr wurde durch eine Gruppe Jugendlicher in der Siegener Straße in Niederfischbach ein Garagentor aufgeschoben und zwei Mountainbikes entwendet. Beide Fahrräder konnten im Nachgang aufgefunden und dem Eigentümer zurückgegeben werden. Die Täter flüchteten in Richtung Niederndorf. Im weiteren Verlauf des Samstages wurde weiterhin ein Einbruch in eine Garage in der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. Aus dieser wurden nach Öffnung des Garagentores, eine Flasche Cola und eine Flasche Schnaps entwendet. Auch diese Tat, die sich gegen 03:15 Uhr ereignete, kann der Gruppe Jugendlicher zugeordnet werden. Die Polizei in Betzdorf bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741 -9260. Quelle: Polizei