Veröffentlicht am 26. Februar 2023 von wwa

KIRCHEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 97

Freitagnachmittag, 24. Februar 2023, gegen 17:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K 97 zwischen Kirchen Katzenbach und Brachbach, in dessen Folge zwei Personen schwer und zwei leicht verletzt wurden. Der Unfallverursacher kam mit seinem PKW auf regennasser Fahrbahn, wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden PKW. Die verletzten Beteiligten wurden in das Krankenhaus Kirchen und in das Jung-Stilling-Krankenhaus nach Siegen eingeliefert. Während der Unfallaufnahme war die K 97 gesperrt. An beiden PKW entstand Totalschaden. Quelle: Polizei