26. Februar 2023

NEUWIED-ENGERS – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht – Parkplatz Heinrichhaus Engers

Freitag, 24. Februar 2023, kam es in der Zeit zwischen 11:00 und 19:30 Uhr auf dem Parkplatz des Heinrichhauses in der Neuwieder Straße in 56566 Neuwied ST Engers zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernte. Beschädigt wurde ein blauer Tesla. Zeugen, die sachdienliche Hinweise für diesen Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der Telefonnummer 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei