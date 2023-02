Veröffentlicht am 26. Februar 2023 von wwa

WALDBREITBACH – Effektives Training – Step Aerobic startet am 1. März in Waldbreitbach

Ein dynamisches Fitnesstraining in der Gruppe mit motivierender Musik – das bietet der VfL Waldbreitbach durch Step Aerobic ab dem 1. März immer mittwochs um 18 Uhr in der Waldbreitbacher Sporthalle (Jahnstraße 1). Durch Schrittkombinationen auf und neben Step-Brettern, die in der Halle vorhanden sind, werden Ausdauer und Koordination gefördert und hauptsächlich Bein-/Po- und Rückenmuskulatur gestärkt. Wöchentlich bringt die Übungsleiterin Katrin Hardt neue Choreografien mit; der Einstieg ist also jederzeit möglich und für Einsteiger sowie Fortgeschrittene geeignet.

Weitere Informationen gibt es bei Katrin Hardt unter Tel.: 0157-78864647 oder per E-Mail turnen@vfl-waldbreitbach.de. Einen Überblick über das vielfältige Sportangebote des VfL Waldbreitbach gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de und auf Facebook. Foto: VfL Waldbreitbach/Josef Hoß