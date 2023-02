Veröffentlicht am 26. Februar 2023 von wwa

NEUWIED – Kostenloser Mini-Gebärdenkurs

Zu einem „Schnuppernachmittag Gebärdensprache“ lädt die Firma Hörakustik Becker in Neuwied ein. Referentinnen der Informa gGmbH informieren über die Gebärdensprache und deren Gebrauch, zeigen Gebärden und stehen Rede und Antwort. Die Veranstaltung findet am 1. März 2023, ab 16 Uhr in den Räumlichkeiten von Hörakustik Becker in Neuwied in der Langendorfer Straße 105 statt. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird jedoch um Anmeldung gebeten unter 02631/ 31800 oder beckerhoerakustik.de