Veröffentlicht am 26. Februar 2023 von wwa

WISSEN – CDU bei der Feuerwehr

Die CDU-Stadtratsfraktion und die CDU/FDP-Fraktion im Verbandsgemeinderat waren zum Informationstermin bei der Feuerwehr in Schönstein und in Wissen. Anwesend waren auch Bürgermeister Berno Neuhoff und der CDU Landtagsabgeordnete Dr. Matthias Reuber. Anlass war die Vorstellung des Feuerwehrbedarfsplanes in der letzten Sitzung des Verbandsgemeinderates.

Den Fraktionsmitgliedern war sehr daran gelegen, die räumliche Unterbringung und den Zustand der Räumlichkeiten, die im Gutachten kritisch gesehen werden, in Augenschein zu nehmen. Die Feuerwehrführungskräfte machten deutlich, dass man sich aber trotz der schwierigen räumlichen Verhältnisse nicht davon beeindrucken lässt, das Ehrenamt der Feuerwehrfrau und des Feuerwehrmannes mit Herzblut und immens viel zeitlichem Aufwand auszuüben, um das Leben und das Eigentum der Bürger/innen zu schützen. Fraktionssprecher Sebastian Papenfuß: „Ein Ehrenamt, das unsere Hochachtung verdient“.

In den nächsten Jahren wird die Verbandsgemeinde stark in Fahrzeuge und Gebäude investieren müssen. Dies ist aber eine zwingend notwendige Daseinsvorsorge für den Brand- und Katastrophenschutz im Wisserland. Die Verbandsgemeinderatsfraktion wird dafür eintreten, dass die Investitionen vernünftig angegangen werden und die Feuerwehren in ihrer Grundstruktur im Wisserland auch zukünftig erhalten bleiben und fortentwickelt werden können. Dazu gehört selbstverständlich auch der Standort Katzwinkel. Dort werden sich die Fraktionen in Kürze ebenfalls über die örtlichen Verhältnisse informieren. Fraktionssprecher Hermann J. Selbach machte deutlich, dass die CDU/FDP-Fraktion im Verbandsgemeinderat das Feuerwehrgutachten als geeignete Grundlage ansieht, das Feuerwehrwesen in der Verbandsgemeinde zukunftsgerichtet fortzuentwickeln. Selbach: „Unsere hochmotivierte und hervorragend ausgebildete Feuerwehr verdient es, dass die räumlichen Verhältnisse der Feuerwehrhäuser und die technische Ausstattung, einschließlich der Feuerwehrfahrzeuge, baldmöglichst verbessert werden“.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Matthias Reuber zeigte sich beeindruckt, was die Feuerwehren für unsere Gesellschaft leisten. „Die Unterstützung und Wertschätzung des Landes Rheinland-Pfalz sollte aber besser sein. Gerade im Kreis Altenkirchen an den Grenzen zu Nordrhein-Westfalen und Hessen werden die Unterschiede bei der Ausbildung und Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungen direkt sichtbar und sind für die Mitglieder der Feuerwehren oftmals frustrierend. Es ist nicht akzeptabel, dass nur etwa 20% der Bedarfsmeldungen für wichtige und notwendige Lehrgänge an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie des Landes genehmigt werden. Das Land ist in der Pflicht, dies zu verbessern und sollte zum Abbau des über Jahre angewachsenen hohen Ausbildungsstaus auch dezentrale Lehrgangsmöglichkeiten anbieten.“, so der Abgeordnete.

Bürgermeister Berno Neuhoff nahm den Besuch zum Anlass, sich bei der Feuerwehr für den schnellen und hoch professionellen Einsatz der Wehren beim Brand in der kath. Kirche in Wissen auf das Herzlichste zu bedanken. „Bei solchen Einsätzen zeigt es sich, was eine gut geführte und eine gut ausgebildete Feuerwehr zu leisten im Stande ist. Ich bin stolz auf unsere Feuerwehr“!

Foto: Feuerwehrführung, Landtagsabgeordneter Matthias Reuber, Bürgermeister Neuhoff und die Fraktionsmitglieder im Feuerwehrhaus Schönstein