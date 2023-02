Veröffentlicht am 25. Februar 2023 von wwa

STADT NEUWIED – IT-Azubis lernen gemeinsam – Stadt Neuwied besiegelt Kooperation mit VG Bad Ems-Nassau

In der Ausbildung des IT-Nachwuchses kooperiert die Stadt Neuwied kreisübergreifend mit der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Die beiden Azubis der VG hatten bereits ihre ersten praktischen Einsätze in der Deichstadt-IT. Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig und Uwe Bruchhäuser, Bürgermeister der VG Bad Ems-Nassau, brachten die neue Zusammenarbeit mit der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags unter Dach und Fach.

Regelmäßig zählen die IT-Azubis der Stadt Neuwied mit der Abschlussnote „sehr gut“ zu den Jahrgangsbesten ihres Fachs. Die IHK verlieh der Ausbildung bei der Stadtverwaltung die Auszeichnung „Beste Azubis – bei uns ausgebildet“ zweimal in Folge. Von dieser hohen Qualität profitiert nun ebenso der Nachwuchs der VG Bad Ems-Nassau. Beim gemeinsamen Treffen mit den IT-Ausbildungskoordinatoren Stefan Merz für die VG und Michael Buchheim für die Stadt Neuwied kamen auch die Auszubildenden zu Wort: „Das ist einfach eine super Sache. Wir lernen andere Azubis unseres Faches kennen. Die Prüfungsvorbereitung läuft mit monatlichen Tests und eng betreuten Projektarbeiten einfach richtig gut“, berichtet Leon Fischer. Er ist der erste VG-Azubi, der in Neuwied mitbetreut wurde.

Bereits seit 2014 kooperiert das städtische Amt für IT um Leiter Gerhard Wingender in ähnlicher Form erfolgreich mit der Verwaltung der VG Rengsdorf. Und so sieht Neuwieds OB Jan Einig nur Vorteile: „Von einem solchen Austausch können beide Seiten immer nur profitieren. Aus den Aufgaben und Fragestellungen des einen entstehen oft Lösungsansätze, die für beide Seiten hilfreich sind.“ VG-Bürgermeister Bruchhäuser betont zudem: „Der Fachkräftemangel trifft auch unsere Verwaltungen. Dass wir durch die Unterstützung der Stadt Neuwied unseren eigenen Nachwuchs ausbilden können, ist ein großer Gewinn.“

Foto: Neuwieds OB Jan Einig (vorne links) und Uwe Bruchhäuser, Bürgermeister der VG Bad Ems-Nassau, (vorne rechts) unterzeichnen den Kooperationsvertrag für die IT-Ausbildung im Beisein der IT-Ausbildungskoordinatoren Stefan Merz (hinten rechts) und Michael Buchheim (2. von links) sowie Neuwieds IT-Amtsleiter Gerhard Wingender und beteiligter Azubis.