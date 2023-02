Veröffentlicht am 25. Februar 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Welcher Wintervogel fliegt denn da? – Flora und Fauna im Engerser Feld: Führung am 12. März

Unscheinbar und doch ein wahres Schmuckstück: das Naturschutzgebiet Engerser Feld unweit der Neuwieder Innenstadt. Zahlreiche Arten von schützenswerten Vögeln bis hin zu seltenen Pflanzen leben und wachsen dort. Allerdings sind sie mitunter für ein ungeschultes Auge nicht unbedingt einfach zu entdecken. Wer den Lebensraum einmal mit fachkundiger Anleitung näher kennenlernen möchte, hat dazu am Sonntag, 12. März, Gelegenheit. Dann fokussieren sich die Neugierigen bei der Führung „Flora und Fauna im Engerser Feld“auf die Besonderheiten und ökologischen Zusammenhänge des Biotops. Jetzt im März richtete sich die Aufmerksamkeit vor allem auf die Wintervögel.

Teilnehmer sollten nicht nur an festes Schuhwerk denken, sondern auch unbedingt ein Fernglas mitnehmen. So können sie den schüchternen Tieren bei dem etwa zweieinhalb stündigen Spaziergang ganz nah sein. Bevor es losgeht, trifft sich die Gruppe um 9 Uhr auf dem Kundenparkplatz der SWN an der Hafenstraße. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 6 Euro und für Kinder von 6 bis 14 Jahren 4 Euro. Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vor dem Termin möglich. Weitere Informationen, auch zu individuellen Führungen, gibt es bei der Tourist-Information der Stadt Neuwied vor Ort, telefonisch unter 02631 802 5555 oder E-Mail an tourist-information@neuwied.de. Ein Überblick über alle angebotenen Führungen finden Interessierte online unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen.