Veröffentlicht am 25. Februar 2023 von wwa

WALDBREITBACH – Auf dem Weg zum Pokal – Tischtennisspieler des VfL Waldbreitbach zielstrebig unterwegs

Die 1. Herrenmannschaft der Tischtennisabteilung des VfL Waldbreitbach um Stefan Kunze, Gunther Noll und Jörg Weißenfels ist nach einer starken Leistung gegen die favorisierten Rheinbreitbacher ins Final4 des Herren C Pokals eingezogen. Nach knapp 2,5 Stunden und kurz vor 22 Uhr stand es am Ende 4:2 für die Waldbreitbacher.

Im Halbfinale am Sonntag, 5. März um 11.30 Uhr in Windhagen treffen Stefan Kunze, Gunther Noll und Jörg Weißenfels wieder auf einen Favoriten, und zwar auf die 1. Mannschaft der TSG Urbach-Dernbach. „Gegen diese haben wir zuletzt in der Liga deutlich verloren. Wir hoffen, wir können diesmal besser abschneiden“, blickt Jörg Weißenfels auf das anstehende Turnier.

Der VfL Waldbreitbach bietet auch Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung das schnelle Spiel mit dem Plastikball zu lernen. Das Training findet jeweils dienstags und freitags von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle Waldbreitbach (Jahnstraße 1) statt. Die Erwachsenen treffen sich dienstags und freitags von 19.30 bis 22 Uhr zum Training. Interessierte am Tischtennissport erhalten beim Abteilungsleiter Jörg Weißenfels weitere Informationen per E-Mail an tischtennis@vfl-waldbreitbach.de. (Vereinsbericht)