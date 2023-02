Veröffentlicht am 25. Februar 2023 von wwa

NIEDERSCHELDERHÜTTE – Das „Abenteuer Heimat“ startet in der Erzquell-Brauerei

Die diesjährige Veranstaltungsreihe „Abenteuer Heimat“ startet am Sonntag, 5. März, mit einer Führung durch die Erzquell-Brauerei in Mudersbach-Niederschelderhütte. Wie berichtet, bieten die Kreisvolkshochschule Altenkirchen und der Westerwald-Sieg-Tourismus nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr nochmals spannende Exkursionen und Führungen von Willroth bis Friesenhagen an.

In kaum einem Land wird die Bierkultur so gelebt wie in Deutschland. Die Erzquell-Brauerei in Niederschelderhütte betreibt die Siegerländer Braukunst seit mehr als 100 Jahren. Die Führung in der Zeit ab 14.30 Uhr vermittelt alles Wissenswerte über den Brauprozess und die Teilnehmenden erleben hautnah, wie mit handwerklicher Tradition das heimische Pils, von Fans liebevoll „Erzi“ genannt, gebraut wird. Ein fachkundiger Mitarbeiter begleitet durch alle Stationen der Produktion vom Sudhaus bis zur Abfüllung. Anschließend haben die Teilnehmenden die Gelegenheit zur Verkostung eines Getränks.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule bis Ende Februar (online über vhs.kreis-ak.eu, per Mail an kvhs@ak-kreis.de oder telefonisch unter 02681/812213) entgegen – hier ist auch der komplette Flyer mit allen Daten und Zielen in diesem Jahr erhältlich. Foto: Kreisverwaltung/Thorsten Stahl