Veröffentlicht am 24. Februar 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Bürgersprechstunden erleichtern Umgang mit digitalen Medien

Fahrkarten online kaufen, per Videotelefonie mit entfernt wohnenden Verwandten Kontakt halten oder einfach nur den neuen Computer einrichten: An digitalen Möglichkeiten, Problemen und Herausforderungen mangelt es nicht. Für Interessierte, die damit besser zurechtkommen möchten, bietet die vhs Neuwied deshalb nun entsprechende Sprechstunden an – passend zum Jahresmotto „Vernetzt“ der Volkshochschulen. Jeden ersten Dienstag im Monat besteht nun die Möglichkeit, sich von 16 bis 18 Uhr zu Themen rund um die Digitalisierung zu informieren. Die nächste Sprechstunde ist am 7. März im Raum 211 der vhs Neuwied, Heddesdorfer Str. 33.

Das kostenlose Angebot steht allen offen, die Hilfe bei verschiedenen technischen Fragestellungen benötigen. Teilnehmende können dazu direkt ihr eigenes Gerät mitbringen oder alternativ auch die vor Ort vorhandene Ausstattung nutzen. Wer an einer Sprechstunde teilnehmen möchte, kann sich dazu bei der vhs Neuwied telefonisch unter 02631 802 5510 oder per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de anmelden. Es wird gebeten, dann bereits das jeweilige Thema, bei dem Unterstützung benötigt wird, zu schildern. Ermöglicht werden die Sprechstunden durch Fördermittel des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz im Rahmen des Projektes „Bürgernahe Medienkompetenz – DigiNetz der Weiterbildung in Rheinland-Pfalz“.