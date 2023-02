Veröffentlicht am 24. Februar 2023 von wwa

MORSBACH – Kindermusical in Bielstein und Morsbach

„Simon Petrus, Menschenfischer“; so heißt das Kindermusical, das in zwei Gottesdiensten im Sendungsraum Oberberg Süd in Zusammenarbeit mit der Musikschule der Homburgischen Gemeinden und der Musikschule Morsbach erklingen wird: am Samstag, 18. März 2023 um 18 Uhr in St. Bonifatius, Bielstein und am Sonntag, 19. März 2023 um 11 Uhr in der Kapelle des Wohnverbundes St. Gertrud Morsbach. Es singen der Knaben- und Mädchenchor der Bergischen Akademie für Vokalmusik (Einstudierung: Mira Caputo und Dirk van Betteray) sowie Kinder der Chöre der Musikschule Morsbach (Einstudierung: Sabine Fuchs). Begleitet werden die Chöre von einer Combo aus Klarinette (Udo Göckel), Violine (Helene Lischke), Violoncello (Martin Klaas) und Klavier (Dirk van Betteray, der auch die Gesamtleitung innehat). Herzliche Einladung, besonders auch an Familien!