Veröffentlicht am 24. Februar 2023 von wwa

PUDERBACH – KSC-Team krönt sich zum Landesmeister der Damen – Samira Mujezinovic gewinnt gleich drei mal Gold

Am Wochenende fand die Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz Hessen im Karate statt, bei der sich das KSC-Team in der Damen Leistungsklasse den Titel des Landesmeisters sichern konnte. Die Kämpferinnen Samira Mujezinovic und Mariel Weiler haben das KSC-Team dabei besonders erfolgreich vertreten und insgesamt fünf Goldmedaillen gewonnen. Samira Mujezinovic konnte in drei Kategorien siegen und Mariel Weiler in zwei Kategorien. Das ist ein beeindruckendes Ergebnis, das die harte Arbeit und das Engagement des KSC-Teams unterstreicht.

Auch Maik Swiderski konnte bei der Landesmeisterschaft punkten und sicherte sich eine Bronzemedaille in seiner Kategorie. Das Jugend Team mit Finley Becker und Yannik Becker hat sich ebenfalls gut geschlagen und konnte einen hervorragenden dritten Platz erreichen.

Das KSC-Team ist stolz auf seine Leistung bei der Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz/Hessen und bedankt sich bei seinen Fans, die das Team lautstark angefeuert haben. Das KSC-Team wird nun hart

arbeiten, um auch in Zukunft auf solchen Wettkämpfen erfolgreich zu sein. (Vereinsbericht)