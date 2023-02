Veröffentlicht am 24. Februar 2023 von wwa

REGION – Abenteuer Heimat: Gemeinsam die Region neu entdecken – Eine Wanderung durch den historischen Ortskern von Daaden, eine Radtour durch blühende Landschaften oder der Ausblick über die Höhen des Westerwaldes vom Förderturm der Grube Georg: Die kleinen Abenteuer warten gleich vor der eigenen Haustür!

Im Landkreis Altenkirchen gibt es Unbekanntes, Historisches und Faszinierendes zu entdecken. Im vergangenen Jahr erlebten fast 250 Teilnehmer an 15 Veranstaltungstagen die Region von einer ganz neuen und spannenden Seite. Die Kreisvolkshochschule setzt in Zusammenarbeit mit dem Westerwald-Sieg Tourismus (www.westerwald-sieg.de) daher auch dieses Jahr die Veranstaltungsreihe „Abenteuer Heimat“ mit spannenden Exkursionen und Führungen von Willroth bis Friesenhagen fort. Lernen Sie den Westerwald mit all seinen Facetten kennen und entdecken Sie ihre Heimat neu!

Erzquellbrauerei in Mudersbach Sonntag, 05.03.2023 14.30 bis circa 16.00 Uhr – 5 €

Bergbaumuseum Herdorf-Sassenroth Sonntag, 19.03.2023 14.30 bis circa 16.00 Uhr – 5 €

Barockkirche Daaden Sonntag, 02.04.2023 14.30 bis circa 16.00 Uhr – 5 €

Raiffeisenmuseum in Hamm Sonntag, 16.04.2023 14.30 bis circa 16.00 Uhr – 5 €

Die Freusburg – Führung anlässlich der 975 Jahr-Feier Sonntag, 30.04.2023 14.30 bis 16.00 Uhr – 5 €

Schlossführung in Wissen-Schönstein Sonntag, 14.05.2023 14.30 bis circa 16.00 Uhr – 5 €

Besucherbergwerk Grube Bindweide und Barbaraturm Sonntag, 28.05.2023 14.30 bis 16.00 Uhr – 5 €

Milchhof Höfer in Hövels Sonntag, 11.06.2023 14.30 bis circa 16.00 Uhr – 5 €

Burg Lahr mit aktuellen Ausgrabungen Sonntag, 25.06.2023 14.30 bis circa 16.00 Uhr – 5 €

Raiffeisenfahrt anlässlich der Raiffeisenwoche Hamm, Weyerbusch und Flammersfeld Samstag, 01.07.2023 9.00 bis 16.00 Uhr – 20 €

Tierpark in Niederfischbach Sonntag, 09.07.2023 9.00 bis 16.00 Uhr – 20 €

Fahrradtour durch den Landkreis Altenkirchen Sonntag, 23.07.2023 14.30 bis circa 16.00 Uhr – 5 €

Im Tal zwischen Hasselbach und Werkhausen Sonntag, 06.08.2023 14.30 bis circa 16.00 Uhr – 5 €

Grube Georg in Willroth Sonntag, 20.08.2023 14.30 bis circa 16.00 Uhr – 5 €

Schloss Friedewald Sonntag, 03.09.2023 14.30 bis circa 16.00 Uhr – 5 €

Rote Kapelle in Friesenhagen Sonntag, 17.09.2023 14.30 bis circa 16.00 Uhr – 5 €

Walzwerk Wissen Sonntag, 01.10.2023 14.30 bis circa 16.00 Uhr – 5 €

Jüdische Geschichte in Altenkirchen Sonntag, 5.11.2023 14.30 bis circa 16.00 Uhr – 5 €.

Es gibt also viel zu entdecken – Kinder können bei fast allen Exkursionen natürlich auch dabei sein. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule ab sofort (online über vhs.kreis-ak.eu oder per Mail: kvhs@ak-kreis.de oder telefonisch 02681/812213) entgegen – hier ist auch der Flyer „Abenteuer Heimat 2023“ erhältlich.