Veröffentlicht am 24. Februar 2023 von wwa

KRUNKEL – Kita „Burgmäuse“ – Abschlussprojekt: „Aufgepasst, hier kommt ein starker Ritter!“

Im Rahmen meiner Teilzeitausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin führte ich, Svetlana Wisner, in dem Zeitraum von 29. November 2022 bis 01. Februar 2023 mein Abschlussprojekt mit einer Gruppe von fünf Kindern in der Kita „Burgmäuse“ in Krunkel durch. Das Ziel dieses Projektes war die Erweiterung der Identitätsentwicklung der Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren. Die Projektkinder durften sich von Anfang an partizipativ in das Projekt einbringen und konnten nicht nur über ein Spielthema selbst in einer Kinderkonferenz abstimmen, sondern auch eigene Ideen äußern, die ich später in die Planung einbezog.

Das Spielthema, das sich aus der Kinderkonferenz herauskristallisierte, lautete: „Aufgepasst, hier kommt ein starker Ritter!“ Im Vorfeld konnte ich schon die Projektkinder beim Spielen beobachten und feststellen, dass die Jungen sich mit den Eigenschaften (stark, mächtig, schnell sein) identifizierten, weshalb ich in meinem Projekt den Kindern zahlreiche Herausforderungen und Erfolgserlebnisse geschaffen habe. So konnte die Gruppe aus fünf Jungen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten durch das spielerische Ausprobieren und Ausführen in verschiedenen pädagogischen Aktivitäten erproben.

Einer der Höhepunkte des Projekts war beispielsweise der dreiwöchige Bau einer großen Ritterburg aus alltäglichen Gegenständen, wie Pappe, Papprollen, etc… Auch vom Bewegungsparcours „Ritter auf der Suche nach gestohlenen Fahnen“ waren die Kinder mehr als begeistert! Weitere Aktivitäten waren zum Beispiel das Bauen kleiner Ritterburgen aus selbsthergestelltem kinetischen Zaubersand, das Backen von Ritterplätzchen und Ritterkuchen oder das Brauen eines Rittertrankes aus Honig und Traubensaft beim Elternnachmittag. Zum Abschluss konnten die Projektkinder die Burgruine Reichenstein in Puderbach besichtigen und viele Eindrücke von der Lebenswelt der Ritter erhalten. Der Besuch der Burgruine ermöglichte den Kindern, die ritterliche Atmosphäre zu genießen.

Einen besonderen Dank möchte ich an die Verbandgemeinde Puderbach aussprechen, bzw. persönlich an Michael Führer, der den Projektkindern der Kita „Burgmäuse“ die Burgführung ermöglichte. Svetlana Wisner