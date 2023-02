Veröffentlicht am 24. Februar 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – SCHLAU macht schlau – KOMPA unterwegs in Schulen

Im Winter 2022 nahmen mehrere ehrenamtlich tätige Jugendliche mit zwei pädagogischen Fachkräften des KOMPA Ev. Kinder- und Jugendzentrum Altenkirchen an einer intensiven Schulung für Multiplikatoren des SCHLAU-Programms teil. SCHLAU ist ein Workshop-Angebot für Schulen und bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab Klasse 8 die Möglichkeit mit „queeren“ Menschen ins Gespräch zu kommen und sich über Themengebiete wie sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identitäten zu informieren. Sexualaufklärung ist dabei nicht das Ziel, sondern Antidiskriminierungsarbeit.

Seit 2010 wird SCHLAU vom Ministerium für Bildung in Rheinland-Pfalz gefördert und in Trägerschaft von QueerNet Rheinland-Pfalz e.V. immer weiter ausgebaut. Die Gründung der KOMPA-Schulungsgruppe im nördlichsten Rheinland-Pfalz wurde von SCHLAU RLP sehr begrüßt. Die Jugendlichen des KOMPA konnten bereits einige Schulklassen besuchen und mittels interessanter pädagogischer Methoden und vor dem Hintergrund evaluierter Konzepte ihr Wissen weitergeben und stellten sich den Fragen der Teilnehmenden. Dabei ging es auch um Rollenbilder, verschiedene Lebenswirklichkeiten und Vorurteile, die es gilt zu minimieren. Lehrkräfte, die Interesse an einem Workshop in ihrer Schule haben, können sich gerne im KOMPA melden, Telefon 02681/5899 oder per E-Mail: altenkirchen@schlau-rlp.de