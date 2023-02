Veröffentlicht am 24. Februar 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Aktion Saubere Landschaft“ findet im Frühjahr wieder turnusmäßig statt

Seit einigen Jahrzehnten führt der Landkreis Altenkirchen alljährlich unter der Federführung des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Altenkirchen die kreisweite „Aktion Saubere Landschaft“ durch. Leider wird die Landschaft bzw. freie Natur im Landkreis nach wie vor durch sog. Wilde Müllablagerungen sowie Littering verschmutzt, wobei der Landkreis doch ein vorbildliches Abfallentsorgungskonzept vorhält und praktiziert.

Es gibt leider immer noch Mitbürger, die sich nicht darüber bewusst sind, was sie anrichten, wenn sie Abfälle einfach achtlos aus dem Auto werfen oder in Wald und Flur entsorgen. Viele denken wahrscheinlich nicht darüber nach, dass dies nicht nur eine empfindliche Ordnungswidrigkeit bis in den vierstelligen Euro-Bereich nach sich ziehen kann, sondern auch große Gefahren für Umwelt, Mensch und Tier birgt.

Der Bedarf für die Säuberungsaktionen ist sicherlich wieder stark gegeben, da corona-bedingt in den letzten Jahren einige Säuberungsaktionen nicht stattgefunden haben.

In den kommenden Wochen wird daher wieder in vielen Ortsgemeinden des Kreises Altenkirchen aktiv die „Vermüllung“ bekämpft. Freiwillige Helfer aus den jeweiligen Gemeinden sammeln den Unrat aus Straßengräben, von Feldern, Waldrändern und unter Brücken auf. Dabei werden etliche Abfallsäcke gefüllt. Auch größere Gegen-stände wie Fernseher, Altreifen oder Möbelteile tauchen leider alle Jahre wieder in Waldstücken, Hecken und an Böschungen auf, so dass am Ende des Flursäuberungstages oft ein ganzer Container den gesammelten Müll aufnimmt.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Altenkirchen ist zwar grundsätzlich für die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) der Abfälle aus diesen sogenannten wilden Müllablagerungen zuständig, aber ohne die rege Beteiligung der Ortsgemeinden und ihrer Helfer wäre dies ein schwieriges Unterfangen. Nur wenn viele Aktive mit anpacken, können die teils unschönen „Müllränder“ an Straßen und Wegen beseitigt werden. Dafür bedankt sich Fred Jüngerich, Geschäftsbereichsleiter des AWB, schon vorab recht herzlich bei allen Beteiligten.