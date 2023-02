Veröffentlicht am 23. Februar 2023 von wwa

STADT KIRCHEN – „Wenn nur noch das künstliche Gelenk hilft“ – Patienteninformationsabend mit Dr. Patrick Löhr im Kirchener Ratssaal

Die Stadt Kirchen lädt im Zuge der Kooperationsvereinbarung mit dem DRK Krankenhaus zu einem weiteren Fachvortrag mit dem zertifizierten Kniechirurgen Dr. med. Patrick Löhr ein. Die öffentliche Veranstaltung mit dem Titel „Wenn nur noch das künstliche Gelenk hilft – auf was muss ich vorher und nachher achten?“ findet am Montag, den 6. März um 18.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Kirchen in der Lindenstraße 1 statt.

„Verschleiß oder Verletzungen können die Funktionalität des Kniegelenks einschränken. Für viele Personen mit anhaltend starken Knieschmerzen ist der Einsatz eines künstlichen Kniegelenks eine gute Möglichkeit, ihre Mobilität zurückzubekommen“, erklärt Dr. Patrick Löhr. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie ist Chefarzt der Orthopädischen Klinik am DRK Krankenhaus in Hachenburg und gehört zu den lediglich 200 zertifizierten Kniechirurgen in Deutschland. An zwei Tagen verstärkt er das Team von Dr. Gerald Hensel im DRK Krankenhaus Kirchen.

Der Patienteninformationsabend knüpft an die Veranstaltung im Kirchener Rathaus aus dem Juni 2022 an. Der Fachvortrag ist kostenfrei und für alle Interessierte offen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Foto: Kniespezialist Dr. Patrick Löhr vom DRK Krankenhaus referiert wieder im Kirchener Rathaus zum Thema Knieprothese.