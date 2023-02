Veröffentlicht am 23. Februar 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Neuauflage für die erfolgreiche Neuwieder Ausbildungsmesse – „Fachkräfteallianz“: Planungen für große Schau mit rund 80 Ausstellern auf dem Luisenplatz laufen – Betriebe können sich jetzt anmelden

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus – wollen aber auch gut vorbereitet sein: Nach dem großen Erfolg der ersten Ausbildungsmesse auf dem Neuwieder Luisenplatz im Vorjahr laufen die Vorbereitungen für die diesjährige Auflage am 26. Mai deshalb nun auf Hochtouren.

Die „Fachkräfteallianz“ kam bei ihrem jüngsten Arbeitstreffen überein, dass 2023 rund 80 Aussteller zugelassen werden sollen. Das ist im Vergleich zur Premiere eine Verdoppelung. „Wir hatten so viele positive Rückmeldungen und so großen Zuspruch, dass wir sicher sind, dass diese Plätze zügig zu vergeben sind“, sagen Kristina Kutting (IHK) und Kreis-Wirtschaftsförderer Harald Schmillen (WFG) übereinstimmend. Denn beiden ist auch klar, dass die Problematik des (Fach-)Kräftemangels in den vergangenen Monaten nicht kleiner, sondern vielmehr das beherrschende Thema in der heimischen Wirtschaft geworden ist. „Die jüngsten Krisen haben unsere Unternehmen zum größten Teil wirklich gut verkraftet, aber bei jedem Firmenbesuch höre ich, dass Mitarbeiter händeringend gesucht werden“, bestätigt auch Landrat Achim Hallerbach und ruft zur Teilnahme auf.

Die 2. Neuwieder Ausbildungsmesse ist dabei für die teilnehmenden Firmen wieder eine optimale Bühne, um sich möglichst vielen Interessenten präsentieren zu können. „Im vergangenen Jahr standen die jungen Menschen praktisch Schlange. Der Luisenplatz in der Innenstadt ist für eine solche Messe einfach genau der richtige Ort“, freut sich auch Oberbürgermeister Jan Einig, der darauf hinweist, dass die heimischen Schulen wieder gezielt angeschrieben werden, um eine ähnlich gute Resonanz zu bekommen. Zusätzlich verlängern die Veranstalter die Öffnungszeit bis 16 Uhr, damit auch junge Menschen noch nach der Schule vorbeikommen und sich informieren können.

Jetzt anmelden:

Die „2. Neuwieder AusbildungsmessePlus – Beruf + Karriere + Weiterbildung“ findet am 26. Mai 2023 von 9 bis 16 Uhr auf dem Luisenplatz in Neuwied statt. Interessierte Unternehmen aus dem Kreis Neuwied können sich bis zum 13. März auf der Homepage der IHK für einen Stand anmelden: www.ihk.de/koblenz/produktmarken/ihk-geschaeftsstelle-neuwied/ausbildungsmesse–5696884

Veranstalter der Ausbildungsmesse ist die 2019 gegründete „Neuwieder Fachkräfteallianz“. Ihr gehören die Agentur für Arbeit Neuwied, die Handwerkskammer (Hwk) Koblenz, die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz, das Jobcenter Landkreis Neuwied, die Neuwieder Kreisverwaltung, die Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald, die Neuwieder Stadtverwaltung, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Kreises Neuwied und das WirtschaftsForum (WiFo) Neuwied an.

Foto: Die „Neuwieder Fachkräfteallianz“ richtet am 26. Mai die „2. Neuwieder AusbildungsmessePlus – Beruf + Karriere + Weiterbildung“ auf dem Luisenplatz aus. Foto: Stadtverwaltung Neuwied / Nadine Schöneberg