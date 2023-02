Veröffentlicht am 23. Februar 2023 von wwa

REGION – BERLIN – Erwin Rüddel unterstützt EU-Projekttag an Schulen

„Wie wichtig, gerade in Grundsatzfragen, der Zusammenhalt der Staaten in der EU ist, zeigt sich einmal mehr angesichts des nunmehr ein Jahr andauernden Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine. Umso weniger wichtig ist es das Thema ‚Europa‘ bei jungen Menschen präsenter zu machen“, erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Im Blick hat der Parlamentarier dabei den „EU-Projekttag an Schulen“, der am Montag, 22. Mai 2023, und damit im 17. Jahr stattfindet. Ins Leben gerufen wurde der Projekttag seinerzeit anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. „Dieser Tag gibt Anlass, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern über europäische Zukunftsthemen zu diskutieren und sie dazu zu ermutigen, Europa aktiv mitzugestalten – schließlich dürfen an den Wahlen zum EU-Parlament im Mai 2024 erstmals auch 16- und 17-Jährige teilnehmen“, so Rüddel, der anbietet in seinem Wahlkreis den EU-Projekttag zu unterstützen. Der christdemokratische Abgeordnete denkt da an einen Schulbesuch, um Europa und seine Anliegen zu erörtern und zu vertiefen.

Denn im Mittelpunkt des EU-Projekttages soll die Begegnung von Jugendlichen mit Menschen aus Politik und Verwaltung stehen. In den zurückliegenden Jahren haben sich zahlreiche Mitglieder aus dem Bundestag, den Landtagen, Abgeordnete des Europäischen Parlaments sowie Beschäftigte der EU-Institutionen mit Schülerinnen und Schülern an vielen Einrichtungen deutschlandweit ausgetauscht.

„Der EU-Projekttag ist ein Highlight im Schulalltag zu einem wichtigen Thema für die Zukunft junger Menschen, die international und europäisch sein wird. Umfragen zu früheren EU-Projekttagen haben ergeben, dass das Interesse der Kinder und Jugendlichen an Europa mit den Schulbesuchen stark steigt und damit ein deutlicher Erkenntnisgewinn einhergeht. Deshalb bin ich gerne bereit und daran interessiert dieses Interesse zu fördern und zu steigern“, bekräftigt Erwin Rüddel.

Interessierte Schulen können sich umgehend via erwin.rueddel.wk02@bundestag.de bewerben. – Weitere Informationen gibt es unter: www.bundesregierung.de/breg-de/themen/europa/eu-projekttag-an-schulen