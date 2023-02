Veröffentlicht am 23. Februar 2023 von wwa

ETZBACH – Verkehrsunfallflucht in Etzbach

Mittwochmittag, 22. Februar 2023, gegen 14:30 Uhr befuhr ein Mercedes AMG GT S die Rother Straße aus Etzbach kommend in Fahrtrichtung Heckenhof. In der Rechtskurve hinter der Einmündung zum Friedhof Etzbach kam der Mercedes nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und kam auf der angrenzenden Wiese zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme äußerte der Fahrer des Mercedes, dass in entgegengesetzter Richtung ein weißer Transporter (Kastenwagen) gefahren sei. In der für den Transporter gesehenen Linkskurve habe er die Fahrspur des Mercedes geschnitten. Hierdurch habe der Mercedesfahrer ein Ausweichmanöver nach links durchgeführt und sei verunfallt. Der weiße Transporter sei weitergefahren und entfernte sich demnach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Mercedes AMG GT S entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Polizei Altenkirchen bittet um Zeugenhinweise, insbesondere Beobachtungen bezüglich des weißen Transportes und Unfallhergangs, unter der telefonischen Erreichbarkeit 02681/946-0. Quelle: Polizei