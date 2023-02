Veröffentlicht am 23. Februar 2023 von wwa

BENDORF – Mutwillige Sachbeschädigung an geparktem Kleinbus in Bendorf

Im Zeitraum, zwischen Freitagmittag, 17. Februar 2023, 14:00 Uhr, und Dienstagmittag,Februar 2023, 14:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Theodor-Heuss-Schule, in der Engerser Straße, zu einer mutwilligen Beschädigung an einem Kleinbus. Durch unbekannte Täter wurde eines der Rücklichter derart beschädigt, dass die Plastikabdeckung zu Bruch ging. Des Weiteren wurde an dem Kleinbus der Fahrerspiegel beschädigt, sowie mehrere Dellen an der Fahrzeugkarosserie, verursacht. Hinweise werden an die Polizei Bendorf unter der Telefonnummer 02622/9402-0, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle: Polizei