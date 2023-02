Veröffentlicht am 23. Februar 2023 von wwa

RHEINBREITBACH – Pkw in Rheinbreitbach zerkratzt

Mittwoch wurde der Polizeiinspektion in Linz eine Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw in der Simrockstraße angezeigt. Unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht zum Freitag, 17. Februar 2023 einen Mercedes C 200. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei