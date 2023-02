Veröffentlicht am 23. Februar 2023 von wwa

FLAMMERSFELD – Betrugsversuch durch Schockanruf in Flammersfeld

Mittwochnachmittag, 22. Februar 2023, gegen 15.30 Uhr, kam es in Flammersfeld zu einem Betrugsversuch durch einen Schockanruf. Hierbei wurde ein Mann von einer weiblichen Person angerufen, die sich als dessen Tochter ausgab. Die Anruferin und eine weitere weibliche Person täuschten in dem Telefonat vor, dass die angebliche Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun zur Abwendung einer Haft eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro gezahlt werden müsse. Da der Geschädigte den Betrugsversuch bemerkte, wurde kein Geld gezahlt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Altenkirchen nochmals darauf hin, dass es sich bei solchen oder ähnlichen Anrufen um eine weit verbreitete Betrugsmasche handelt und daher keinesfalls irgendwelche Zahlungen geleistet werden sollten. Quelle: Polizei