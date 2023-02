Veröffentlicht am 23. Februar 2023 von wwa

RHEINBREITBACH – Diebstahl von Lenkrad aus BMW in Rheinbreitbach

Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Donnerstag, 22. Februar, 22:30 Uhr und 23. Februar 2023, 10:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem schwarzen 5er BMW das Lenkrad inklusive Airbag sowie die gesamte Tachoeinheit. Hierfür wurde die vordere sowie hintere, kleine Seitenscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Der PKW war auf Höhe des Maarweg 1 in Rheinbreitbach in einer Parkbucht abgestellt. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 entgegen. Quelle: Polizei