Veröffentlicht am 22. Februar 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Abschlussveranstaltung zur Ausstellung „Zusammen für Menschenrechte“

Seit dem 6. Januar ist die Ausstellung „Zusammen für Menschenrechte“ im Gebäude der Kreisvolkshochschule zu sehen. Seit nunmehr 62 Jahren widmet sich Amnesty International der Aufgabe, weltweit Menschenrechtsverletzungen aufzudecken und zu bekämpfen. Auf Basis gründlicher Recherchen werden unter anderem Petitionen und Protestaktionen organisiert, um jenen eine Stimme zu geben, die keine haben. In dieser Ausstellung wurden Einblicke in die Arbeit und Prinzipien gewährt und aufgezeigt, wie wichtig es ist nicht nachzulassen.

Die Ortsgruppe Altenkirchen von Amnesty International lädt am Dienstag, 28. Februar, um 18 Uhr zur Finissage ein – angesprochen sind all diejenigen, die sich für das Thema Menschenrechte interessieren. Anmeldungen zur Abschlussveranstaltung bitte an die KVHS (02681/812212 oder kvhs@kreis-ak.de).

Foto: In der vergangenen Wochen konnten sich Besucherinnen und Besucher der Kreisvolkshochschule intensiv mit der Arbeit von Amnesty International auseinander setzen. Foto: Kreisverwaltung/Thorsten Stahl