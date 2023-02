Veröffentlicht am 22. Februar 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Sommer, Sonne, Abenteuer: Ab in den Süden – Städtisches Jugendbüro bietet attraktive Aktivfreizeit an

Ein abwechslungsreiches Programm wartet im Sommer auf Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren bei der Jugendaktivfreizeit des städtischen Kinder- und Jugendbüros. Einmal mehr führt die Tour vom 31. Juli bis zum 13. August in den sonnigen Süden Frankreichs von den Cevennen bis zum Mittelmeer.

Die Reise spricht vor allem junge Menschen an, die gern aktiv sind und Spaß an einem Gruppenerlebnis haben. So werden die Jugendlichen beim Canyoning eine wasserreiche Flussschlucht durchqueren und die Landschaft des Cevennen-Naturparks mit dem Mountainbike und per Wanderung erkunden. Ein weiteres Highlight wird die Kanutour in der beeindruckenden Tarnschlucht sein. Ruhetage, Baden im Fluss und an einem Wasserfall sorgen zwischendurch für Erholung unter der südlichen Sonne. Die letzten Tage der Freizeit führen dann noch zum Baden ans Mittelmeer und Besuch der Hafenstadt Sète. Die Reise wird von einem erfahrenen Betreuerteam begleitet, bei den sportlichen Aktivitäten sind einheimische Guides dabei.

Die Kosten für die Freizeit betragen 495 Euro. Für Geringverdiener gibt es über die Richtlinien der kommunalen Jugendförderung Möglichkeiten der Einzelbezuschussung des Teilnehmerpreises. Weitere Informationen und Anmeldung im Kinder- und Jugendbüro, Heddesdorfer Str. 33, telefonisch unter 02631 802 170 oder per E-Mail an kijub@neuwied.de.

Foto: Die Kanutour durch die Tarnschlucht war eines der Highlights bei der KiJub-Sommerfreizeit im vergangenen Jahr. Darauf können sich die Jugendlichen auch dieses Mal wieder freuen. Foto: Stadt Neuwied/Marius Grzembke