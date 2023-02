Veröffentlicht am 20. Februar 2023 von wwa

WISSEN – Spenden zur Unterstützung des Fastowendsumzugs

An zwei Sonntagen machten sich Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Wissen auf den Weg und baten um Spenden zur Unterstützung des Fastowendsumzugs am kommenden Dienstag. Die Bitte blieb auch an der Böhmerstrasse im Stadtteil Köttingerhöhe nicht ungehört. Hier sind Anja und Julius Van Wijk mit drei KG-Tänzerinnen an einer Haustür zu sehen. Als Dankeschön gab es ein dreifaches „Wissen o-jö-jo“. Insgesamt beteiligten sich gut drei Dutzend Karnevalistinnen und Karnevalisten an der Sammelaktion – einem fröhlichen Veilchendienstag steht also nichts entgegen. (bt) Fotos: Bernhard Theis