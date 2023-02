Veröffentlicht am 20. Februar 2023 von wwa

OBERDREIS – Freiwillige Feuerwehr Oberdreis wählt neuen stellvertretenden Wehrführer

Der bisherige Stellvertreter von Wehrführer Peter Reusch, Dieter Schumann, hat das Amt jetzt zehn Jahre begleitet. Aus persönlichen Gründen stand er für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Insofern wurde eine Neuwahl erforderlich. Hierzu trafen sich die Kameraden der Einheit Oberdreis in ihrem Feuerwehrhaus.

Wehrführer Reusch schlug den Kameraden Maximilian Baier für das Amt vor. Weitere Vorschläge gab es nicht. In geheimer Wahl wurde Baier mit überwältigender Mehrheit als stellvertretender Wehrführer gewählt. Unter dem Applaus der Kameraden nahm er die Wahl an. Der anwesende Verbandsbürgermeister Volker Mendel gratulierte zur Wahl und nahm die offizielle Verpflichtung vor.

Dieter Schumann wurde aus seinem Amt entpflichtet. Volker Mendel und Wehrleiter Alexander Neuer dankten für die geleistete Arbeit der letzten zehn Jahre. In den Dank schloss Mendel auch die Mannschaft mit ein: „Ich danke euch im Namen der Verbandsgemeinde für euren ehrenamtlichen Einsatz. Der Dienst für die Sicherheit und das Wohl der Bevölkerung ist hoch anzurechnen, denn ihr könntet eure Freizeit auch anders gestalten.“

Maximilian Baier ist seit 2013 bei der Feuerwehr in Oberdreis dabei. „Ich freue mich, dass die Einheit mich für das Amt gewählt hat und das Wahlergebnis zeigt die breite Unterstützung der Kameradinnen und Kameraden,“ erklärte Baier in einer ersten Stellungnahme.

Vom 8. bis zum 10. September steht in Oberdreis ein großes Fest an. Dann feiert der Löschzug seinen 150. Geburtstag nach. Die Vorbereitungen für das Fest laufen bereits auf vollen Touren. Erstmals wurde die Wehr am 12. Mai 1872 in der Chronik von Oberdreis erwähnt, als ein Großbrand bekämpft werden musste. Fotos: Wolfgang Tischler/Feuerwehr VG Puderbach

Titelfoto: (v.l.): Wehrleiter Alexander Neuer, Wehrführer Peter Reusch, Maximilian Baier, Bürgermeister Volker Mendel, stellvertretender Wehrleiter Dieter Klein-Ventur und stellvertretender Wehrführer Hendrick Kind.

Textfoto: Dieter Schumann (3.v.r.): wird verabschiedet.